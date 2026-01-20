Concerti spettacoli degustazioni | al via la nona edizione di Armonie

Castel Bolognese si appresta a ospitare la nona edizione di “Armonie”, la rassegna invernale dedicata a musica, spettacoli, degustazioni e danza. Un evento che offre un’occasione per vivere momenti culturali diversi, rivolti a un pubblico vario, in un contesto che valorizza le arti e la convivialità. La manifestazione si propone come un appuntamento stabile nel calendario culturale della zona, promuovendo incontri e intrattenimento di qualità.

Castel Bolognese si prepara ad accogliere la nuova edizione di "Armonie", la rassegna invernale che unisce musica, parole, danza e gusto in un'esperienza culturale pensata per un pubblico trasversale. Dal 25 gennaio all'8 marzo 2026, la cornice della ex chiesa di Santa Maria della Misericordia.

