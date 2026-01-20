' San Francesco 1226-2026' | concerti spettacoli incontri per riflettere sull' eredità francescana

La rassegna 'San Francesco 1226-2026' propone un calendario di concerti, spettacoli e incontri dedicati a riflettere sull’eredità francescana. Promossa dall’Università di Pisa e dal CIDIC, l’iniziativa mira a esplorare temi di spiritualità, dialogo e fraternità nel contesto contemporaneo, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento. Il programma completo invita a scoprire come la figura di San Francesco continui a ispirare valori universali nel mondo odierno.

Svelato il programma completo della rassegna 'San Francesco 1226-2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale', il progetto culturale promosso dall'Università di Pisa attraverso il Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC). Un ricco calendario che, da febbraio.

Ricordiamo l'appuntamento di domenica 18 gennaio con i concerti meridiani, al Convento di San Francesco Il concerto del 25 gennaio è invece annullato per il passaggio della fiamma olimpica - facebook.com facebook

