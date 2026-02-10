Musart Festival 2026 | Ben Harper Elio e le Storie Tese Orchestra e coro del Maggio

Il Musart Festival di Firenze torna nel 2026 con un cartellone ricco di grandi nomi. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono Ben Harper, Elio e le Storie Tese, insieme all’orchestra e al coro del Maggio. La manifestazione si svolgerà dal 28 giugno al 26 luglio nel Parco Mediceo di Pratolino. Gli organizzatori annunciano una serie di concerti che porteranno musica di qualità in una location suggestiva, attirando appassionati da tutta la regione.

Musart Festival 2026 prenderà il via domenica 28 giugno con Ben Harper affiancato dai suoi The Innocent Criminals: 16 milioni di dischi venduti, tre Grammy Awards, il cantautore californiano continua a tessere trame blues, folk, rock, reggae, soul e gospel attraverso uno stile personalissimo intriso di tematiche di giustizia sociale e diritti civili. Per scelta dello stesso artista (che forse non conosce le temperature estive delle nostre parti) il concerto inizierà alle 20,30 illuminato dal tramonto. Mannarino sarà in concerto sabato 4 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Alfa sabato 11 luglio in un concerto organizzato in collaborazione con Leg. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Musart Festival 2026: Ben Harper, Elio e le Storie Tese. Orchestra e coro del Maggio Approfondimenti su Musart Festival2026 Ben Harper al Musart Festival Firenze: biglietti dal 12 dicembre Ben Harper è tra gli artisti che si esibiranno al Musart Festival Firenze 2026. Elio e le storie tese, il Concertozzo 2026 sarà a Biella Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Presentato il Musart Festival in programma a Pratolino dal 28 giugno al 26 luglio Ultime notizie su Musart Festival2026 Argomenti discussi: Musart Festival, da Ben Harper a Elio e le Storie Tese: l'edizione 2026 al Parco di Pratolino; Firenze | Musart Festival 2026; I concerti rock più attesi del 2026. Scopri tutte le date e i festival. Musart Festival Firenze 2026Musart 2026: dal 28 giugno al 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino con Ben Harper, Mannarino, Elio E Le Storie Tese, Luca Carboni e molti altri... Il sound ... controradio.it Musart Festival 2026, sette appuntamenti tra musica pop, cantautorato e classica \ VIDEODal 28 giugno al 26 luglio torna il festival estivo a Pratolino. Tra le novità la formula mista posto unico–posti numerati e la presenza del Maggio Musicale Fiorentino con i Carmina Burana ... firenzetoday.it Firenze Tv. . Musart Festival Firenze 2026: grandi nomi, musica e patrimonio Unesco Sarà un cartellone ricco e trasversale quello del Musart Festival Firenze 2026, in programma dal 28 giugno al 26 luglio nello scenografico Parco Mediceo di Pratolino, sito pa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.