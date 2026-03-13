Festa nel casertano | centrato un terno da 57mila euro

Una festa nel casertano ha portato a una grande vincita al Gioco del Lotto. In un negozio di Casapulla, un giocatore ha centrato un terno che ha fruttato 57mila euro. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità locale, che ora si chiede chi sia il fortunato vincitore. La somma rappresenta una delle vincite più alte registrate nella provincia di Caserta.

La vincita nell’ultima estrazione del Gioco del Lotto: due giocate sulla ruota di Venezia premiano un fortunato giocatore del casertano La fortuna bacia la provincia di Caserta. L’ultima estrazione del Gioco del Lotto ha infatti regalato una vincita importante a Casapulla, dove un giocatore è riuscito a centrare un terno portando a casa complessivamente 57mila euro. Secondo quanto riportato dall’Agimeg, la giocata vincente è stata realizzata in una ricevitoria situata in via Nazionale Appia. I numeri fortunati sono stati 1, 11 e 71, usciti sulla ruota di Venezia. La fortuna è arrivata grazie a due giocate diverse effettuate dallo stesso giocatore: una sulla sola ruota di Venezia e un’altra su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: SuperEnalotto: a Giugliano in Campania centrato un “5” da oltre 57mila euro Nel casertano si festeggia con il 10eLotto: centrato un 7 da 8mila euroIl 10eLotto porta gioia in Campania: nel concorso di martedì 3 marzo sono state centrate tre vincite per un totale di 20mila euro, tra cui spicca il...