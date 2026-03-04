Nel casertano si festeggia con il 10eLotto | centrato un 7 da 8mila euro

Nel casertano, nel concorso del 3 marzo del 10eLotto, sono state vinte complessivamente 20mila euro, con tre vincite in tutta la regione. Tra queste, una si è verificata a Casapulla, dove un giocatore ha centrato un 7 da otto mila euro. La lotteria continua a regalare momenti di gioia ai partecipanti locali.

Il 10eLotto porta gioia in Campania: nel concorso di martedì 3 marzo sono state centrate tre vincite per un totale di 20mila euro, tra cui spicca il colpo realizzato a Casapulla. Nel comune casertano, in via Nazionale Appia, un fortunato giocatore ha centrato un 7 da 8mila euro, aggiudicandosi così il premio più rilevante della giornata. Altri due colpi importanti hanno interessato Mercato San Severino (SA), in corso Umberto I, e San Martino Valle Caudina (AV), in corso Vittorio Emanuele, entrambi grazie a due 6 Doppio Oro da 6mila euro ciascuno. Il concorso del 10eLotto ha distribuito premi per complessivi 32,2 milioni di euro in tutta Italia, contribuendo a un bottino totale di 718 milioni dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

