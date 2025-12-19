SuperEnalotto | a Giugliano in Campania centrato un 5 da oltre 57mila euro
Giugliano in Campania fa notizia con un'importante vincita al SuperEnalotto. Nell’estrazione del 18 dicembre, un fortunato giocatore ha centrato un “5” da oltre 57 mila euro. La Campania si conferma protagonista nel mondo dei giochi a premi, regalando emozioni e speranze a chi sogna di cambiare la propria vita con un colpo di fortuna.
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 18 dicembre, come riporta Agipronews, centrato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, un “5” da 57.972,02 euro presso il Tabacchi Maisto in via degli Innamorati, 26. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 19 dicembre, sale a 93,6 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
