Solidarietà Scandicci e il Lions Club donano una lavatrice ai detenuti di Sollicciano
Il Comune di Scandicci e il Lions Club Firenze Scandicci uniscono le forze per portare un piccolo miglioramento nella vita dei detenuti del carcere di Sollicciano. L’iniziativa nasce dalla volontà della sindaca di Scandicci Claudia Sereni di rendere più dignitosa la permanenza in una struttura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Solidarietà per il Centro di cure palliative pediatriche del Salesi, Il Lions Club La Mole dona una postazione di telemedicina
Leggi anche: Solidarietà per il Centro di cure palliative pediatriche del Salesi, Il Lions Club La Mole dona una postazione di telemedicina
Cambio di presidenza al Club Lions di Scandicci, premiato l'impegno della direttrice del Mita - Nuove presidenze, service di beneficenza, sensibilizzazione su tematiche sociali. lanazione.it
Nuova carrozzina per Elisa, dopo il furto arriva il regalo del Lions Club Firenze Scandicci - Firenze, 9 agosto 2024 – Dopo il furto che l'ha lasciata senza la sua carrozzina manuale, Elisa Malagoli, una donna disabile di 43 anni residente a Novoli, ha potuto finalmente sorridere grazie a un ... lanazione.it
#giorno1 #1dicembre #avvento Per Natale regala solidarietà! Dona Solidale https://humanitas-scandicci.it/dona-ora/ #buonnatale #natale2025 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.