Capodanno 2026 la festa di Sydney | lo spettacolo dei fuochi d' artificio al porto

Il Capodanno 2026 a Sydney si è aperto con uno spettacolo di fuochi d'artificio sul porto, offrendo un momento di festa e tradizione. La cerimonia ha attirato numerosi spettatori, sottolineando l'importanza di questa celebrazione per la città. In Australia, è già il nuovo anno, e l'evento rappresenta un momento simbolico di passaggio e rinnovamento.

In Australia è già il 2026. Grande festa di colori a Sydney con lo spettacolo dei fuochi d'artificio che ha illuminato la baia. Poco prima della mezzanotte un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell' attentato del 14 dicembre a Bondi Beach.

Capodanno 2026, la festa di Sydney: lo spettacolo dei fuochi d'artificio al porto

Sydney festeggia il 2026 ma osserva un minuto di silenzio per le vittime di Bondi - Sydney in Australia celebra l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolare lancio di fuochi d'artificio ma a pochi giorni dalla strage di Bondi Beach nelle celebrazioni c'è stato un momento per la

