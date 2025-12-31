Capodanno 2026 la festa di Sydney | lo spettacolo dei fuochi d' artificio al porto

Il Capodanno 2026 a Sydney si è aperto con uno spettacolo di fuochi d'artificio sul porto, offrendo un momento di festa e tradizione. La cerimonia ha attirato numerosi spettatori, sottolineando l'importanza di questa celebrazione per la città. In Australia, è già il nuovo anno, e l'evento rappresenta un momento simbolico di passaggio e rinnovamento.

In Australia è già il 2026. Grande festa di colori a Sydney con lo spettacolo dei fuochi d’artificio che ha illuminato la baia. Poco prima della mezzanotte un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell’ attentato del 14 dicembre a Bondi Beach. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

