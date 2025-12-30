Torna il Capodanno pennese con il grande falò che brucia i brutti ricordi e i fuochi d' artificio

Il Capodanno pennese si avvicina, pronto a offrire un momento di convivialità e tradizione. Mercoledì 31 dicembre, la piazza di Pennabilli ospiterà nuovamente l’evento dedicato al passaggio all’anno nuovo, con il tradizionale falò e i fuochi d’artificio. Un’occasione per salutare l’anno trascorso e accogliere quello nuovo in un’atmosfera semplice e partecipata, che richiama sia la comunità locale sia visitatori da tutta Italia.

Manca poco alla notte più famosa dell'anno. Mercoledì, 31 dicembre, torna la più coinvolgente festa dell’anno: Capodanno in piazza a Pennabilli, l’appuntamento che richiama centinaia di persone dai dintorni, ma anche molti visitatori da tutta Italia. Il Capodanno pennese riscuote ogni anno grande. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Torna il Capodanno pennese, con il grande falò che brucia i brutti ricordi e i fuochi d'artificio Leggi anche: Il Capodanno sul Lago d'Orta con musica e fuochi d'artificio Leggi anche: Capodanno in piazza a Santo Stefano d'Aveto con musica, spumante e fuochi d'artificio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Torna il Capodanno pennese, con il grande falò che brucia i brutti ricordi e i fuochi d'artificio; Capodanno 2026 in Piazza. Grande attesa per Irama, previsto il tutto esaurito per il brindisi di mezzanotte. Il Grande Fresco risorge a Capodanno: dopo quindici anni il cult torinese torna per una notte sola alla Suoneria di Settimo Torinese - Poesia, canzone d’autore e follia controllata per accogliere il 2026 con uno spettacolo che promette di non fare prigionieri ... giornalelavoce.it Il Grande Fresco torna dopo 15 anni: Capodanno speciale alla Suoneria di Settimo - Dopo quindici anni di assenza, torna per una serata unica Il Grande Fresco, lo spettacolo che per quasi un decennio ha riempito club, teatri e festival di Torino e di tutta Italia, conquistando un pub ... torinotoday.it Torna il Capodanno in piazza a Forlì: è la prima volta dal 2019. Show nel nome di Cecchetto - Forlì, 3 dicembre 2025 – Musica, luci e balli in piazza Saffi per celebrare tutti insieme l’arrivo del 2026. ilrestodelcarlino.it Compro e SPARO i BOTTI di CAPODANNO 2026 e i FUOCHI D'ARTIFICIO della LIDL: Tour, UNBOXING e SPARO! A Capodanno 2025 torna il grande protagonista delle feste: l’abito in lurex scintillante e super versatile, che passa dalla notte al giorno e illumina ogni look x.com Torna la FIACCOLATA di CAPODANNO coi Maestri! Alle 18:00, tutti ad ammirare l’infuocata discesa sulla neve lungo la pista di Monte Moro e poi tutti in piazza per “bruciare insieme l’anno vecchio” NON MANCARE! - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.