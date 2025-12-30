Torna il Capodanno pennese con il grande falò che brucia i brutti ricordi e i fuochi d' artificio

30 dic 2025

Il Capodanno pennese si avvicina, pronto a offrire un momento di convivialità e tradizione. Mercoledì 31 dicembre, la piazza di Pennabilli ospiterà nuovamente l’evento dedicato al passaggio all’anno nuovo, con il tradizionale falò e i fuochi d’artificio. Un’occasione per salutare l’anno trascorso e accogliere quello nuovo in un’atmosfera semplice e partecipata, che richiama sia la comunità locale sia visitatori da tutta Italia.

Manca poco alla notte più famosa dell'anno. Mercoledì, 31 dicembre, torna la più coinvolgente festa dell’anno: Capodanno in piazza a Pennabilli, l’appuntamento che richiama centinaia di persone dai dintorni, ma anche molti visitatori da tutta Italia. Il Capodanno pennese riscuote ogni anno grande. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

