Durante le prime sessioni del Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, la Ferrari SF-26 ha suscitato interesse per un particolare dettaglio tecnico: un’aletta installata sull’Halo. Questo elemento, visibile ai grandi schermi e ai tecnici presenti, rappresenta una modifica rispetto ai modelli precedenti. La scelta di aggiungerla è stata notata da chi segue da vicino le evoluzioni delle monoposto di Formula 1.

A Shanghai, durante le prime sessioni del Gran Premio di Formula 1, la Ferrari SF-26 ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori grazie a un piccolo ma significativo aggiornamento: un’aletta montata sull’Halo. Piccola nelle dimensioni, questa appendice può però avere un impatto notevole sulle prestazioni della monoposto, migliorando l’aerodinamica e la gestione del flusso d’aria attorno all’abitacolo, soprattutto sopra la testa dei piloti. Il weekend cinese diventa quindi un banco di prova per questa nuova soluzione tecnica. A differenza dei profili alari classici, l’aletta non genera deportanza diretta, ma si occupa di “pulire” i flussi d’aria che circolano attorno all’Halo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ferrari, ecco perché hanno aggiunto l'aletta: il dettaglio sconvolgente

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