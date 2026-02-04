Liste d’attesa il dato sconvolgente | quasi 900 mila persone rinunciano alle cure | ecco perché

Quasi 900 mila persone rinunciano alle cure in Emilia-Romagna, un numero che fa riflettere. La regione fatica a garantire tempi certi per le visite e gli interventi, spingendo molti a rinunciare anche quando ne avrebbero bisogno. Le cause sono legate a problemi di organizzazione e ai costi, che rendono difficile per tanti accedere alle prestazioni sanitarie. La situazione resta critica e preoccupa chi lavora nel settore e i cittadini stessi.

Bologna, 4 febbraio 2026 — In Emilia-Romagna il diritto alla cura è sempre più spesso messo alla prova da fattori economici e organizzativi. Nel corso del 2025, ben 893 mila cittadini hanno rinunciato a visite, esami o trattamenti sanitari, spinti dai costi troppo elevati o dai tempi d’attesa eccessivamente lunghi del sistema pubblico. È il dato più allarmante che emerge dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Up Research, che restituisce l’immagine di una regione dove l’accesso alle cure non è più garantito in modo uniforme. L’impossibilità di prenotare prestazioni pubbliche e la sanità privata . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa, il dato sconvolgente: quasi 900 mila persone rinunciano alle cure: ecco perché Approfondimenti su Liste attesa Emilia Romagna Rinuncia alle cure: allarme liste d’attesa per gli over 65 "Rinuncia alle cure: allarme liste d’attesa per gli over 65", il grido di Confartigianato La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Liste attesa Emilia Romagna Argomenti discussi: I piani delle Asl pugliesi per abbattere le liste d'attesa: ci sono 100.000 prenotazioni da recuperare; SANITÀ, ADOC: DL LISTE D’ATTESA FALLIMENTARE; Sanità, come funziona la macchina da soldi. Ecco i documenti riservati | Milena Gabanelli; Gimbe: nessun beneficio concreto ai cittadini dalla legge sulle liste d’attesa. Il problema delle liste d’attesa coinvolge anche i Nas, il numero dei controlli nella relazione annualeI carabinieri che lavorano nel settore della salute hanno concentrato le ispezioni anche sulle liste d’attesa, sui dispositivi medici e sulle vendite illegali sul dark web ... italiaoggi.it Liste d’attesa: Basta ai trucchi scandalosi per apparire in ordineBasta a trucchi scandalosi, devono cessare quelle pratiche per apparire in ordine quando in ordine non si è. Lo ha scandito il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo con insolita ... lapresse.it Liste d’attesa troppo lunghe: i dati choc su Parma e in regione. Sempre più difficile curarsi - facebook.com facebook Tavolo tecnico unitario ASL Foggia con delegazione #Cisl su Liste d’attesa: preannunciata presentazione #piano territoriale - @CostantinoCisl “Strategico #dialogo proposto ad ASL per inoltrare #istanze e capire tempistica interventi. Avviato iter #protocollo c x.com

