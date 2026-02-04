Liste d’attesa il dato sconvolgente | quasi 900 mila persone rinunciano alle cure | ecco perché

Quasi 900 mila persone rinunciano alle cure in Emilia-Romagna, un numero che fa riflettere. La regione fatica a garantire tempi certi per le visite e gli interventi, spingendo molti a rinunciare anche quando ne avrebbero bisogno. Le cause sono legate a problemi di organizzazione e ai costi, che rendono difficile per tanti accedere alle prestazioni sanitarie. La situazione resta critica e preoccupa chi lavora nel settore e i cittadini stessi.

Bologna, 4 febbraio 2026 — In Emilia-Romagna il diritto alla cura è sempre più spesso messo alla prova da fattori economici e organizzativi. Nel corso del 2025, ben 893 mila cittadini hanno rinunciato a visite, esami o trattamenti sanitari, spinti dai costi troppo elevati o dai tempi d’attesa eccessivamente lunghi del sistema pubblico. È il dato più allarmante che emerge dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Up Research, che restituisce l’immagine di una regione dove l’accesso alle cure non è più garantito in modo uniforme. L’impossibilità di prenotare prestazioni pubbliche e la sanità privata . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

