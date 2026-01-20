Pnnr pubblicata la relazione Ispra sullo stato di attuazione Siclari | Certifica il rispetto degli obiettivi e dei tempi

È stato pubblicato il rapporto semestrale dell’Ispra sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Siclari ha dichiarato che il report certifica il rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti, indicando un avanzamento positivo delle iniziative avviate dal piano, strategico per la ripresa economica del paese dopo la pandemia.

Roma, 20 gennaio 2026 – È stato pubblicato il report semestrale legato al 'Piano nazionale di ripresa e resilienza', varato nel 2021 per favorire la ripresa economica italiana post-Covid. "La Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr – spiega Maria Siclari, direttrice generale di Ispra – rappresenta un atto di forte rilevanza istituzionale, certificando in modo puntuale lo stato di avanzamento del Piano e l'utilizzo delle risorse". "Particolarmente significativo – continua Siclari – il richiamo al rispetto dei tempi e dei target previsti dal progetto 'Marine Ecosystem Restoration' (MER) coordinato da ISPRA, con l'obiettivo di contribuire alla conoscenza dello stato ambientale dei mari italiani attraverso interventi di ripristino degli ecosistemi marini e potenziamento senza precedenti del sistema di osservazione del mare.

