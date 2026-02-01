A Lido di Dante il consumo di suolo continua a salire, nonostante le promesse di zero cementificazione. Le nuove costruzioni aumentano i rischi per la zona, che già subisce l’assalto della crescita edilizia a Ravenna. I cittadini sono preoccupati, ma le aziende vanno avanti senza sosta.

"Nonostante i proclami, il “consumo di suolo zero”, la “resilienza” e tutta un’altra serie di sciocchezze, procede inarrestabile la cementificazione a Ravenna ". A dirlo, in riferimento agli articolo di ieri sul Carlino, è la sezione ravennate di Italia Nostra. "A farne le spese anche i territori più fragili, sui quali potevano essere fatte valere tutte le considerazioni attuali rispetto ad un altro argomento sempre in bocca alla politica, ovvero i “ cambiamenti climatici ”, e quindi rimodulare, per oggettiva necessità, accordi che invece vengono considerati sacri ed intoccabili: segno che la tutela del territorio e dei cittadini è ciò che si racconta, ma ciò che si persegue a Palazzo Merlato è sempre e solo il mantenimento del consenso politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Consumo di suolo a Lido di Dante. Così aumenteranno i rischi"

