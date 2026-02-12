In fuga dal Cpr di Palazzo tunisino ferisce un poliziotto | arrestato

Un cittadino tunisino è riuscito a scappare dal Cpr di Palazzo, ma la sua fuga è finita nel sangue. Quando gli agenti sono intervenuti per bloccarlo, il tunisino ha aggredito un poliziotto, ferendolo in modo serio. L’uomo è stato subito arrestato, ma il poliziotto sta lottando tra la vita e la morte negli ospedali cittadini.

POTENZA, 12 FEB – Un agente di Polizia è rimasto ferito in maniera grave, dopo essere intervenuto per fermare la fuga di un cittadino tunisino, trattenuto al Centro per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) in esecuzione di un decreto di espulsione. L’episodio è accaduto lo scorso 7 febbraio. Ne ha dato notizia la segreteria di Potenza del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp). L’uomo si era dato alla fuga nelle campagne limitrofe, dopo un allontanamento arbitrario. E’ stato rintracciato a Spinazzola (Bat), nei pressi della stazione degli autobus, dove armato di un coccio di bottiglia ha aggredito brutalmente gli agenti intervenuti, che lo hanno disarmato e arrestato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - In fuga dal Cpr di Palazzo, tunisino ferisce un poliziotto: arrestato Approfondimenti su Palazzo Fuga Autostrada A1, Arezzo: ladri in fuga non si fermano all’alt, poliziotto spara e ne ferisce uno I ladri in fuga sull’autostrada A1 non si sono fermati all’alt, sfuggendo alla polizia. Droga e soldi, tenta la fuga e aggredisce carabinieri: 35enne tunisino arrestato a Bovisio Masciago I carabinieri di Varedo hanno arrestato un uomo di 35 anni, tunisino e residente a Bovisio Masciago. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Palazzo Fuga Argomenti discussi: In fuga dal Cpr di Palazzo, ferisce un poliziotto: arrestato; Migranti, via libera al ddl con le nuove regole europee: cosa cambia; Irregolare e con precedenti, fermato in zona Musicisti e portato al Cpr; Migranti, approvato il Ddl: dal blocco navale all'uso dei cellulari nei Cpr, cosa prevede. In fuga dal Cpr di Palazzo, ferisce un poliziotto: arrestatoUn agente di Polizia è rimasto ferito in maniera grave, dopo essere intervenuto per fermare la fuga di un cittadino tunisino, trattenuto al Centro per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) in ... ansa.it ++ Suicidio Balde: 400mila euro ai parenti e condanna per l'ex direttrice del Cpr ++ La condanna e la provvisionale di 400mila euro a carico dell’ex direttrice del Cpr di Torino Annalisa Spataro e di Gepsa sanciscono la responsabilità per la morte di Moussa B - facebook.com facebook

