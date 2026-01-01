Lite dopo il brindisi di Capodanno | uomo ferito al braccio con un coltello

Durante i festeggiamenti di Capodanno, una lite tra due coinquilini di origine tunisina si è conclusa con un uomo ferito al braccio da un coltello. L’incidente è avvenuto nell’abitazione di via Galileo Galilei a Pian Camuno, causando lesioni da taglio. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Ferite da taglio provocate da un coltello o da un altro oggetto affilato. È questo il bilancio di una lite scoppiata tra due coinquilini, entrambi di origine tunisina, nell'abitazione che condividono in via Galileo Galilei a Pian Camuno.L'episodio si è verificato nella notte di Capodanno, intorno.

