Precipita per quattro metri mentre taglia gli alberi con la motosega | ferito un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato ferito dopo essere caduto da una scala di circa quattro metri mentre stava potando gli alberi con una motosega. L’incidente si è verificato in un’area privata, e l’uomo ha riportato ferite che hanno richiesto interventi medici. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni dell’uomo.

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre stava potando gli alberi con la motosega. Il fatto è avvenuto nella giornata di lunedì 5 gennaio in via Borgo Facca ad Azzano Decimo. Immediati i soccorsi. Cos'è successoDa quanto si apprende l'infortunio si è verificato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Precipita per quattro metri mentre taglia gli alberi con la motosega: ferito un 50enne Leggi anche: Cade da un’altezza di 10 metri mentre taglia legna: ferito 71enne Leggi anche: Precipita con il parapendio: ferito un 50enne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Precipita per quattro metri mentre taglia gli alberi con la motosega: ferito un 50enne; Travolto da una valanga, precipita in un crepaccio: 31enne romano in condizioni gravissime; Precipita dal tetto della sua baita tra i boschi di Bellamonte, 69enne intubato e trasportato d'urgenza in ospedale; Bimbo di 10 anni precipita dal terrazzo: «Volo di otto metri, è in codice rosso». Cammina e si apre una voragine nel terreno: precipita per 4 metri sottoterra - A causare il cedimento è stata la rottura di una tubazione sotterranea: soccorso un 53enne ... milanotoday.it Operaio precipita per quattro metri in un magazzino nel Catanese: muore dopo l’arrivo in ospedale - Un operaio è morto dopo essere precipitato per diversi metri mentre stava lavorando a un cantiere nella giornata di ieri 13 ottobre tra Scordia e Militello Val di Catania: stava posizionando un ... fanpage.it Precipita da 4 metri in cantiere, operaio muore nel Catanese - È morto la notte scorsa all'ospedale Cannizzaro di Catania l'operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri tra Scordia e Militello Val di Catania. ansa.it TAGLIARE LEGNA con motosega, 7 ERRORI da non fare Torre Annunziata. Tragedia di Santo Stefano, donna precipitata da un palazzo in via Quattro Giornate, inutili i soccorsi. La vittima aveva 42 anni - facebook.com facebook #NEWS - Jet con delegazione militare libica precipita in #Turchia: morto il capo di stato maggiore. L'aereo privato decollato da #Ankara era diretto a #Tripoli. Nell’incidente ha perso la vita il capo di stato maggiore dell’esercito di #Tripoli, Mohammed Ali Ahme x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.