Al MAXXI di Roma si tiene un evento dedicato a Ferdinando Scianna e ai suoi gatti. L’occasione riguarda un libro illustrato che raccoglie quarantacinque fotografie scattate dal fotografo siciliano nel corso della sua carriera. L’esposizione presenta alcune delle immagini più rappresentative tra le migliaia di scatti dedicati ai felini, con un focus sui soggetti e sulla loro rappresentazione visiva.

Nasce così Quarantaquattro gatti. Omaggio fotografico in forma di canzoncina, libro illustrato che raccoglie quarantaquattro scatti di altrettanti gatti realizzati da Ferdinando Scianna nel corso di sessant'anni di lavoro, di viaggi e camera oscura. Oggi pomeriggio al MAXXI Museo nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma, il libro di Scianna (edizioni Henry Beyle) sarà al centro di una chiacchierata fra Maria Emanuela Bruni Presidente Fondazione MAXXI, lo scrittore e giornalista Antonio Gnoli e Ferdinando Scianna, il primo fotografo italiano a far parte dal 1982 dell'agenzia fotografica internazionale Magnum Photos, giusto per citare un unico significativo dato biografico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ferdinando Scianna e i gatti: la passione felina di un grande fotografo

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