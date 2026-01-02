Da Ferdinando Scianna a Helmut Newtonnel saluzzese Due visioni su moda e vita

Da Ferdinando Scianna a Helmut Newton, due prospettive sulla moda e sulla vita. La mostra all’interno dell’antica fortezza di Castiglia a Saluzzo presenta una selezione delle opere di Scianna, primo fotografo italiano a entrare in Magnum Photos. Un’occasione per scoprire l’autenticità del suo percorso e il suo sguardo originale, inserendosi in un contesto storico e artistico di grande valore.

Nell'antica fortezza medievale di Castiglia di Saluzzo vive una bellissima mostra di Ferdinando Scianna, primo fotografo italiano a entrare nella prestigiosa agenzia Magnum Photos, che ne racconta l'anima e il percorso più autentico. Ha per titolo "Ferdinando Scianna. La moda, la vita" e riunisce ben 90 fotografie, alcune delle quali inedite, che esplorano un capitolo ancora oggi meno conosciuto ma fondamentale della sua carriera, vale a dire la moda. Un mondo avvicinato da Scianna con lo sguardo del reporter, letto, guardato e ripreso da estetica patinata a racconto di vita vera, con l'occhio che ne ha colto luoghi, incontri e memorie.

