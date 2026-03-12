Una famiglia nel bosco si trova al centro di attenzione dopo che uno dei tre bambini, tra cui due gemelli, ha iniziato questa mattina uno sciopero della fame. La notizia arriva da fonti vicine alla famiglia, che riferiscono il gesto come attesa del ritorno della madre. La situazione riguarda quindi tre bambini, con uno di loro che ha scelto di non mangiare in attesa di qualcuno.

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla cosiddetta ‘famiglia del bosco’, uno dei tre bambini, in particolare uno dei due gemelli, avrebbe iniziato questa mattina uno sciopero della fame. Il piccolo avrebbe detto chiaramente di non voler mangiare fino a quando non potrà rivedere la madre, Catherine Birmingham, allontanata dalla struttura dove i figli sono ospitati. Il gesto del bambino, riferiscono le stesse fonti, sarebbe stato motivato dal forte desiderio di riabbracciare la madre e dal disagio vissuto negli ultimi giorni a seguito della separazione. La donna, infatti, è stata allontanata venerdì scorso dalla casa-famiglia di Vasto, in provincia di Chieti, dove i tre figli si trovano dal 20 novembre scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, uno dei bambini in sciopero della fame in attesa del ritorno della madre

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, le numerose liti tra i genitori e ora lo sciopero della fame dei bimbiLo strappo finale tra Catherine Birmingham e i suoi tre figli ha i contorni di una ferita aperta che fatica a rimarginarsi, nonostante il rigore...

La famiglia nel bosco, dal trasferimento dei bambini all’allontanamento della madre: le motivazioniLa situazione concernente quella che ormai al pubblico è nota come “la famiglia nel bosco” sta subendo ulteriori variazioni.

Famiglia nel bosco, decisione shock del giudice: bambini separati dalla madre

Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco uno dei bambini in...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti); Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. Meloni: Decisione lascia senza parole.

Famiglia nel bosco, il «triste» compleanno dei gemelli: «Uno di loro ha sognato dei cavalli che andavano a salvarli»La diplomazia lavora in silenzio. Il governo australiano non ha mai smesso di seguire la vicenda della famiglia del bosco attraverso la propria rappresentanza diplomatica in Italia. ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Rosnati: «È una storia drammatica che tocca l’umano. Evitiamo le tifoserie»Bambini della famiglia del bosco separati dalla madre: il dolore e le sfide di una situazione complessa, tra clamore mediatico e decisioni giudiziarie. famigliacristiana.it

LA GRANDE FAMIGLIA ALLARGATA DELLA NINNA Oggi vi propongo questa simpatica foto scattata in un centro ricci della repubblica Ceca per chiedervi ancora una volta di aiutarci donandoci il vostro 5x1000. In questi tempi molto difficili per via delle guerre - facebook.com facebook

#Famiglianelbosco e non solo. Ecco il “business” delle case-famiglia x.com