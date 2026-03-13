Femminicidio di Daniela Zinnanti l'ex compagno confessa due volte | il gip convalida il fermo in carcere

L'ex compagno di Daniela Zinnanti, un uomo di 67 anni, ha ammesso di aver ucciso la donna e il gip ha convalidato il suo fermo in carcere. La vittima aveva presentato una denuncia alcune settimane prima, segnalando episodi di violenza da parte dell'uomo. Bonfiglio è stato ascoltato due volte, confermando le sue responsabilità. La notizia ha portato alla conferma della misura restrittiva a suo carico.

Santino Bonfiglio, 67 anni, reo confesso del femminicidio di Daniela Zinnanti, resta in carcere. Lei lo aveva già denunciato poche settimane fa a causa di alcuni episodi di violenza.

