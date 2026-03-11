Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina confessa l' ex compagno | era ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa di via Lombardia a Messina, con numerose ferite da arma da taglio. L’ex compagno, che era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ha confessato di averla uccisa. La scena del delitto si è svolta ieri sera nel quartiere Lombardo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. La ricostruzione dell'omicidio L'uomo era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indagini Bonfiglio sarebbe andato a trovare la ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L'indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

