Fedriga in visita all' associazione Laluna | Un modello di partecipazione e di inclusione

Il presidente del Friuli Venezia Giulia ha visitato la sede dell'associazione Laluna a San Giovanni di Casarsa. Durante l'incontro, ha osservato le attività svolte e ha incontrato i rappresentanti dell’organizzazione. La visita si è concentrata sulle iniziative di partecipazione e inclusione promosse dall’associazione, senza ulteriori commenti o analisi.

Il presidente della Regione si è recato giovedì 12 marzo nella sede di San Giovanni di Casarsa. Presenti i vertici dell'impresa sociale e il sindaco di Casarsa della Delizia, Claudio Colussi Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha fatto visita alla sede dell'associazione Laluna a San Giovanni di Casarsa. Un incontro, avvenuto nella giornata di giovedì 12 marzo, a cui hanno partecipato i vertici dell'impresa sociale e il sindaco di Casarsa della Delizia, Claudio Colussi. "Senza realtà come Laluna di Casarsa della Delizia, come sistema regionale non riusciremmo a dare risposte adeguate alle necessità delle persone più fragili delle nostre comunità.