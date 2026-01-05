Il progetto di inclusione diventato un modello

Il progetto di inclusione promosso dagli educatori Aeris nel Trezzese e nel Vimercatese si rivolge a circa 1.500 ragazzi fragili. L'iniziativa mira a favorire un percorso di integrazione e supporto, creando un modello di intervento sostenibile e condiviso. Attraverso attività mirate e un approccio inclusivo, si intende promuovere un ambiente in cui ogni ragazzo possa sviluppare le proprie potenzialità in modo sereno e rispettoso.

Occhi puntati sul nuovo progetto di inclusione per 1.500 ragazzi fragili seguiti dagli educatori Aeris nel Trezzese e nel Vimercatese. "Con InnovAes ciascuno trova il proprio ruolo nel gruppo", spiega la storica cooperativa sociale al lavoro sul territorio da più di 30 anni. Il modello che sta cambiando la vita in classe è stato al centro di una giornata di studio e si candida a essere replicato. Al lavoro in 92 plessi del territorio anche il Consorzio Csel e Offertasociale, l'azienda del welfare controllata dai Comuni della zona, il pilastro di fondo "è che al centro di tutto non c'è più solo il singolo".

