Aiuti alimentari e inclusione sociale Fedriga | Ruolo centrale di Regioni e Province autonome – Il video

Il presidente della regione ha sottolineato l'importanza del ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella gestione degli aiuti alimentari e delle politiche di inclusione sociale. In un video, ha evidenziato come questi temi rappresentino un esempio concreto di come si intenda strutturare il sistema di welfare nel paese. La discussione si concentra sulla responsabilità territoriale in questi ambiti.

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "Aiuti alimentari e inclusione sociale è un tema essenziale, perché ci dice quale modello di welfare vogliamo adottare. L'Italia ha sviluppato un modello integrato di autonomia e inclusione, che tiene insieme politiche sociali, sostegno economico e interventi di prossimità. Nelle politiche di lotta alla povertà e all'inclusione sociale le Regioni e le Province autonome svolgono un ruolo centrale". L'ha detto Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al convegno "Aiuti alimentari e inclusione sociale: il modello italiano" organizzato dai Ministeri del Lavoro e dell'Agricoltura. 🔗 Leggi su Open.online

Il ritorno delle Province, Fedriga: "Di nuovo normalità istituzionale dopo 10 anni"“Con il via libera definitivo dell'Aula del Senato alla riforma dello Statuto speciale, si è concluso il quarto e ultimo passaggio parlamentare di un...

Leggi anche: La mafia turca di Baris Boyun e il ruolo centrale di Vetralla: due arresti | VIDEO

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Aiuti alimentari.

Temi più discussi: Evento Aiuti alimentari e inclusione sociale: il modello italiano; Aiuti alimentari 2025, la filiera italiana tra investimenti pubblici e partenariato privato; INVITO STAMPA – AIUTI ALIMENTARI E INCLUSIONE SOCIALE: IL MODELLO ITALIANO; BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA, NON SOLO AIUTI ALIMENTARI: AL VIA LO SPORTELLO PER L’ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLE FAMIGLIE FRAGILI DEL TERRITORIO.

Aiuti alimentari e inclusione sociale, Fedriga: Ruolo centrale di Regioni e Province autonome(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 Aiuti alimentari e inclusione sociale è un tema essenziale, perché ci dice quale modello di welfare vogliamo adottare. L'Italia ha sviluppato un modello integrato ... quotidiano.net

Banco Alimentare aderisce a Aiuti alimentari e inclusione sociale/ 1,8mln di persone aiutate nel 2025Banco Alimentare è il primo soggetto in Italia per l'assistenza ai cittadini in difficoltà: la Fondazione aderisce a Aiuti alimentari e inclusione sociale ... ilsussidiario.net

Oltre 1 miliardo in aiuti alimentari nel 2025, raggiunte 2,3 milioni di persone. Ministeri Lavoro e Masaf: 'Mezzo milione di volontari, 80mila derrate distribuite' #ANSA x.com

Oggi all’evento “Aiuti alimentari e inclusione sociale: il modello italiano” con il Ministro Marina Calderone e il Viceministro Maria Teresa Bellucci. Il Governo Meloni ha rafforzato gli strumenti per sostenere chi ha più bisogno: la Carta Dedicata a Te, con oltre 2, - facebook.com facebook