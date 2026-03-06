Il rappresentante dei Civici Marche afferma che il loro movimento si distingue dai partitini nazionali perché si fonda sul lavoro dei militanti e sull’appoggio delle comunità. Mentre altri partiti legano la loro sopravvivenza a singoli leader, loro puntano sulla presenza attiva sul territorio. La dichiarazione sottolinea la differenza tra le due realtà politiche, evidenziando l’impegno sul campo dei Civici Marche.

"A differenza dei partitini nazionali, che legano la loro esistenza al singolo politico, il nostro movimento si basa sul lavoro dei militanti e sul sostegno delle comunità". Giacomo Rossi, vicepresidente del Consiglio regionale, fondatore dei Civici Marche, lista che alle regionali ha ottenuto il 2,6% dei voti, sottolinea il valore del movimento, "capace di raddoppiare i consensi". Anzi – dice –, in provincia di Pesaro e Urbino siamo già al 4%: ciò fa di noi un interlocutore politico affidabile". I Civici Marche e la lista dei Marchigiani per Acquaroli hanno annunciato l’avvio di una collaborazione, contando insieme quasi il 7% dei consensi. " Civici Marche è un movimento democratico – insiste Rossi –, che interpreta gli interessi dei territori e non segue indicazioni provenienti da Roma o imposte dai commissari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rossi (Civici Marche): "Altro che i partitini, noi siamo sul campo"

