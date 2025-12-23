Comunicazione e turismo Calisesi Federalberghi | Ma servono anche eventi per destagionalizzare
Il Presidente Federalberghi Ravenna, Raffaele Calisesi, ha commentato con soddisfazione lo stanziamento di 400mila euro per un servizio di comunicazione integrata nel settore turistico, previsto nel prossimo biennio. Calisesi sottolinea l’importanza di eventi mirati per favorire la destagionalizzazione del turismo, contribuendo a valorizzare l’offerta locale e sostenere il settore in modo equilibrato e duraturo.
Il Presidente Federalberghi Ravenna Raffaele Calisesi esprime soddisfazione per lo stanziamento riguardante un servizio di comunicazione integrata in ambito turistico per un valore complessivo di 400mila euro, nel prossimo biennio.Tale soddisfazione deriva dal fatto che, già durante la campagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
