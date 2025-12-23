Comunicazione e turismo Calisesi Federalberghi | Ma servono anche eventi per destagionalizzare

Il Presidente Federalberghi Ravenna, Raffaele Calisesi, ha commentato con soddisfazione lo stanziamento di 400mila euro per un servizio di comunicazione integrata nel settore turistico, previsto nel prossimo biennio. Calisesi sottolinea l’importanza di eventi mirati per favorire la destagionalizzazione del turismo, contribuendo a valorizzare l’offerta locale e sostenere il settore in modo equilibrato e duraturo.

TURISMO & POLITICA/ Le proposte di Federalberghi per il nuovo Governo - Federalberghi ha messo a punto alcune riflessioni e proposte per il Governo che verrà in modo da potenziare il turismo come traino della crescita del Paese Che il primo posto nella ripresa economica ... ilsussidiario.net

Federalberghi Eolie, cassa integrazione a stagionali turismo - loco Amo Stromboli richiamano l'attenzione delle istituzioni locali e nazionali sui "gravi problemi economici che stanno impattando sull'isola di Stromboli e si stanno ... ansa.it

Turismo, Ravenna investe 400mila euro per la comunicazione x.com

Turismo, Ravenna investe 400mila euro per la comunicazione - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.