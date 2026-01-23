Santanchè | Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico È fondamentale per destagionalizzare il turismo

La ministra Santanchè ha annunciato una collaborazione con Valditara per rivedere il calendario scolastico, con l'obiettivo di favorire una distribuzione più equilibrata delle pause e contribuire alla destagionalizzazione del turismo. La revisione mira ad adottare modelli europei, più coerenti con le esigenze di studenti e settori turistici, mantenendo un approccio graduale e sostenibile nel tempo.

«Abbiamo bisogno di un allineamento graduale del calendario scolastico, è fondamentale per destagionalizzare il turismo. Dovremmo guardare all'Europa per come ha il calendario scolastico perché credo sia di grande aiuto per la destagionalizzazione e l'undertourism». Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, sul palco della terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, in corso a Milano. Santanché spiega che l'adeguamento «graduale» dell'anno scolastico «a modelli europei più moderni» favorirebbe «i flussi interni distribuiti. È ormai risaputo - spiega la ministra - che il nostro calendario concentra le vacanze principalmente in due periodi dell'anno, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi occidentali, dove le pause scolastiche sono suddivise in modo più equilibrato lungo l'intero arco dell'anno». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

