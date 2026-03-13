FC26 SBC Premier League POTM | Antoine Semenyo 88 – Potenza e versatilità sulla fascia

Antoine Semenyo ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore di febbraio nella SBC Premier League. La sua carta POTM evidenzia una combinazione di potenza e agilità, che gli consente di giocare sulla fascia con grande versatilità. Dotato di un piede debole a cinque stelle, Semenyo si distingue per la capacità di cambiare le sorti delle partite con le sue doti fisiche e tecniche.

Antoine Semenyo vince il premio come miglior giocatore di febbraio della Premier League. La sua carta POTM è un mix esplosivo di fisicità e velocità, rendendolo un esterno atipico capace di spostare gli equilibri grazie al suo piede debole a 5 stelle. Analisi della Carta: Un'ala fisica e imprevedibile. Semenyo si distingue per una forza fisica (87) insolita per un esterno d'attacco, che gli permette di resistere ai contrasti dei terzini più rocciosi. OVR: 88 (RW, RM, LM, LW).. SkillPiede: 3 5.. Statistiche Core: Velocità 91, Dribbling 89, Tiro 88, Fisico 87, Passaggio 84.. Ruoli PLUS (+): Regista largo (AD, ED, ES), Esterno di centrocampo (ED, ES), Ala e Attaccante interno (AS).