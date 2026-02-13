Igor Thiago, attaccante del Brentford, ha vinto il premio di Giocatore del Mese (POTM) della Premier League per gennaio, grazie alle sue prestazioni decisive che hanno portato la squadra a conquistare punti importanti in una fase cruciale del campionato.

È il potente attaccante del Brentford, Igor Thiago, ad aggiudicarsi il premio di Giocatore del Mese (POTM) della Premier League per gennaio. La sua carta da 88 OVR è un inno alla forza bruta e alla finalizzazione, rendendolo il centravanti d’area perfetto per chi cerca un riferimento fisico insuperabile. Analisi della Carta: Potenza e Presenza Fisica. Igor Thiago incarna il prototipo dell’attaccante moderno capace di fare reparto da solo. Fisico (91) e Tiro (89): Le sue doti migliori. Con 91 di fisico, è quasi impossibile da spostare nei contrasti, mentre l’89 di tiro lo rende letale sotto porta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Igor Thiago POTM Premier League: Il Nuovo Gigante di Londra

Approfondimenti su igor thiago

Ultime notizie su igor thiago

Argomenti discussi: Florian Wirtz nominated for Premier League Player of the Month.

Destaque da Premier League, Igor Thiago renova contrato com BrentfordVice-artilheiro da atual temporada da Premier League, Igor Thiago está de contrato renovado com o Brentford. O novo vínculo com o jogador, válido até junho de 2031, foi anunciado pelo clube inglês ... metropoles.com

Igor Thiago show al Brentford: è il miglior brasiliano di sempre della Premier. Da Kaka ad Ancelotti, l’intreccio col MilanIn Inghilterra c’è un club che ha elevato ad arte il player trading. Comprare semi sconosciuti a poco e rivederli al doppio, se non al triplo, è quello che sta tenendo in vita il Brentford. E che vita ... calciomercato.com

#Haaland 29 gol, dominatore dei marcatori in Premier (22gol +7 in Champions) Gli tiene botta Igor #Thiago 17 gol, la vera sorpresa stagionale Molto bene #Semenyo che continua a segnare anche al City, già 5gol+ i 10 col Bournemouth #Ekitike 15 non male x.com

Oltre a Thiago Motta e Igor Tudor anche Luciano Spalletti apprezza molto le caratteristiche del francese Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook