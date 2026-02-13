FC 26 Igor Thiago POTM Premier League | Il Nuovo Gigante di Londra
Igor Thiago, attaccante del Brentford, ha vinto il premio di Giocatore del Mese (POTM) della Premier League per gennaio, grazie alle sue prestazioni decisive che hanno portato la squadra a conquistare punti importanti in una fase cruciale del campionato.
È il potente attaccante del Brentford, Igor Thiago, ad aggiudicarsi il premio di Giocatore del Mese (POTM) della Premier League per gennaio. La sua carta da 88 OVR è un inno alla forza bruta e alla finalizzazione, rendendolo il centravanti d’area perfetto per chi cerca un riferimento fisico insuperabile. Analisi della Carta: Potenza e Presenza Fisica. Igor Thiago incarna il prototipo dell’attaccante moderno capace di fare reparto da solo. Fisico (91) e Tiro (89): Le sue doti migliori. Con 91 di fisico, è quasi impossibile da spostare nei contrasti, mentre l’89 di tiro lo rende letale sotto porta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Approfondimenti su igor thiago
EA FC 26 Lista Candidati POTM Premier League Di Novembre Vota Il Giocatore Migliore
FC 26 Baleba Jolly Invernale 86: il nuovo “Kanté” della Premier League arriva con una SBC economica
EA Sports introduce la SBC di FC 26 Baleba Jolly Invernale 86, dedicata a Carlos Baleba, promettente centrocampista del Brighton.
Ultime notizie su igor thiago
Argomenti discussi: Florian Wirtz nominated for Premier League Player of the Month.
Destaque da Premier League, Igor Thiago renova contrato com BrentfordVice-artilheiro da atual temporada da Premier League, Igor Thiago está de contrato renovado com o Brentford. O novo vínculo com o jogador, válido até junho de 2031, foi anunciado pelo clube inglês ... metropoles.com
Igor Thiago show al Brentford: è il miglior brasiliano di sempre della Premier. Da Kaka ad Ancelotti, l’intreccio col MilanIn Inghilterra c’è un club che ha elevato ad arte il player trading. Comprare semi sconosciuti a poco e rivederli al doppio, se non al triplo, è quello che sta tenendo in vita il Brentford. E che vita ... calciomercato.com
#Haaland 29 gol, dominatore dei marcatori in Premier (22gol +7 in Champions) Gli tiene botta Igor #Thiago 17 gol, la vera sorpresa stagionale Molto bene #Semenyo che continua a segnare anche al City, già 5gol+ i 10 col Bournemouth #Ekitike 15 non male x.com
Oltre a Thiago Motta e Igor Tudor anche Luciano Spalletti apprezza molto le caratteristiche del francese Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook