Decima Ripartenza a Milano Piantedosi Impegno contro immigrazione clandestina

Questa mattina si è chiusa a Milano la decima edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”. Tra gli ospiti, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha parlato dell’impegno del governo contro l’immigrazione clandestina. Alla fine dell’evento, Piantedosi ha confermato la volontà di rafforzare le misure di sicurezza e di controllare meglio i flussi di stranieri irregolari.

MILANO (ITALPRESS) – Si è conclusa, con l'intervista al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la decima edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it. "La Ripartenza" si è affermata nel tempo come spazio di confronto sui temi dell'economia, della cultura e della politica, coinvolgendo alcuni tra i più importanti protagonisti italiani. Per il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Il Governo ha previsto nuove misure in materia di immigrazione, tra cui la possibilità, qualora vengano individuate esigenze di ordine pubblico, di stabilire l'invalicabilità dei confini ad opera di natanti.

