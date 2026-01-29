Trump valuta come agire in Iran, tra attacchi limitati o offensivi più ampi con missili balistici. Nel frattempo, negli Stati Uniti si intensifica la presenza militare in Medio Oriente: arriva un’altra nave da guerra, portando il totale a dieci. La Casa Bianca ancora non ha deciso quale strada seguire, mentre in Iran si preparano a possibili escalation.

Roma, 29 gennaio 2026 - Trump punta a scatenare nuove proteste in Iran, scrive la Reuters. Il presidente degli Stati Uniti ha sul tavolo diverse opzioni per tentare di ribaltare il regime degli Ayatollah, tra cui quella militare con attacchi mirati contro forze di sicurezza e pasdaran per stimolare e aiutare la rivolta. Sempre la Reuters avrebbe avuto conferma da due funzionari Usa che il tycoon vuole creare le condizioni per un "cambio di regime", dopo aver visto la dura repressione in Iran. Nel mirino Washington avrebbe comandanti e istituzioni ritenute responsabili della violenta repressione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran news, “Trump indeciso su come far cadere il regime: attacchi mirati o ampi con missili balistici”. Arriva un’altra nave da guerra Usa in Medio Oriente: ora sono 10

Approfondimenti su Iran News

Il presidente americano Donald Trump sta valutando come intervenire in Iran, con opzioni che spaziano da attacchi mirati a operazioni più vaste con missili balistici.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Iran News

Argomenti discussi: Trump ancora indeciso sull'Iran, mentre la portaerei d'attacco Usa raggiunge la regione; L’Iran aspettava gli Stati Uniti ma Trump ha deluso le aspettative. E anche l’UE resta a guardare; Trump vicino alla decisione di bombardare l'Iran; L'impero Usa rischia l'implosione mentre tenta di agitare le acque in Medio Oriente.

Iran news, Trump indeciso su come far cadere il regime: attacchi mirati o ampi con missili balistici. Teheran: Mille nuovi droni studiati per contrastare i raid UsaIntanto la Turchia si propone come mediatrice. Erdogan ha chiesto a Trump un vertice a tre con il presidente iraniano Pezeshkian. Il Cremlino invita Washington alla moderazione. Anche Belgio e Olanda ... quotidiano.net

Iran, ultimatum di Trump: Accordo su nucleare o attacchiamo. Le 3 richieste a Teheran LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, ultimatum di Trump: Accordo su nucleare o attacchiamo. Le 3 richieste a Teheran LIVE ... tg24.sky.it

Cosenza - Incontro pubblico al Teatro Rendano e cena di raccolta fondi promossi dal Rotary Club di Rende per sostenere scuole e ospedali in Medio Oriente #InCalabria facebook

MEDIO ORIENTE | "Khamenei è in un bunker a Teheran, teme un attacco americano". È l'ipotesi del media di opposizione basato a Londra, Iran International che cita fonti vicine al governo. #ANSA x.com