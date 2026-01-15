Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti sembrano aver modificato la loro strategia nei confronti dell’Iran, spostando l’attenzione su questioni finanziarie e diplomatiche. Le notizie indicano che milioni di dollari vengono trasferiti a Dubai, alimentando speculazioni su un possibile collasso del regime iraniano. Nel frattempo, Donald Trump avrebbe rinunciato a interventi militari, concentrandosi sul supporto ai cittadini iraniani che da settimane protestano per le loro condizioni.

Donald Trump sembra avere cambiato idea e rinunciato a colpire militarmente l’Iran per dare una mano ai cittadini che da oltre due settimane riempiono le strade del Paese. Ma ciò non significa che la Casa Bianca non continui a coltivare l’ambizione di mettere in ginocchio il regime di Ali Khamenei. È quanto lascia intendere Scott Bessent, il ministro del Tesoro Usa, nelle dichiarazioni bellicose rese oggi a Newsmax, canale americano vicino al mondo MAGA. Altro che riprendere il controllo del Paese, i leader del regime teocratico stanno «abbandonando la nave», sostiene Bessent, le cui prove a sostegno della tesi sono di natura finanziaria. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Gli Usa sequestrano una petroliera russa vicino all’Irlanda. «Ha trasportato petrolio iraniano e venezuelano»

Leggi anche: Gli errori che il regime iraniano non ha intenzione di evitare con Trump

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gli Usa puntano sul crollo finanziario del regime iraniano: «Spostano milioni di dollari a Dubai, collasso vicino» – Il video - Il ministro del Tesoro di Trump Scott Bessent: «I ratti stanno abbandonando la nave, induriremo ancora le sanzioni» ... msn.com