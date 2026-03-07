Tentano di rubare superalcolici al supermercato | fermati dalla sicurezza e denunciati

Due persone sono state fermate dalla sicurezza mentre tentavano di uscire da un supermercato con bottiglie di superalcolici nascoste negli zaini. Gli individui sono stati bloccati all’uscita e poi denunciati dalla polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno eseguito gli accertamenti e portato avanti le procedure di rito. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Tentano di uscire dal supermercato con alcune bottiglie di superalcolici nascoste negli zaini, ma vengono fermati dalla sicurezza e denunciati dalla polizia. È accaduto ieri mattina in un punto vendita di via Carloni a Como. La polizia ha denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso un 44enne milanese e un 59enne originario di San Bonifacio, in provincia di Verona. Entrambi sono senza fissa dimora e con precedenti penali e di polizia. Verso mezzogiorno le volanti della questura sono state inviate al supermercato dopo la segnalazione di un tentato furto di merce. All'arrivo degli agenti, il responsabile della sicurezza aveva già bloccato i due uomini.