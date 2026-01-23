Tentano di fare 500 euro di spesa gratis all' Esselunga | arrestati

Tre uomini sono stati arrestati a Milano dopo un tentativo di furto presso l’Esselunga di via Palizzi. Dopo un fallito tentativo di sottrarre merce per un valore di circa 500 euro, sono stati fermati dalla polizia. L’episodio si è verificato giovedì 22 gennaio, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati nei supermercati.

Prima il furto fallito, poi le manette. Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia dopo aver cercato di rubare 500 euro di merce dall'Esselunga di via Palizzi a Milano nella serata di giovedì 22 gennaio.Tutto è accaduto intorno alle 19.30 quando i tre - di 19, 21 e 19 anni - sono usciti dal.

