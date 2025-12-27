“Non avrò pace fino a che non riusciremo a trovare il metodo legale per riportare a casa i bambini” della famiglia nel bosco, “a costo di andarci”. Lo ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Radio Libertà. ” “Una profonda riflessione sul ruolo dell’assistente sociale e del giudice minorile, come Lega, la stiamo facendo, su questo la politica ha il dovere di lavorare, devono essere figure che intervengono per salvare e ricomporre famiglie, non per strappare bambini, separare e distruggere famiglie”, ha aggiunto. I bambini ancora ospiti di una casa famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia bosco, Salvini: “Riflettere sul ruolo di assistenti sociali e giudici”

