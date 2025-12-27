Famiglia bosco Salvini | Riflettere sul ruolo di assistenti sociali e giudici
“Non avrò pace fino a che non riusciremo a trovare il metodo legale per riportare a casa i bambini” della famiglia nel bosco, “a costo di andarci”. Lo ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Radio Libertà. ” “Una profonda riflessione sul ruolo dell’assistente sociale e del giudice minorile, come Lega, la stiamo facendo, su questo la politica ha il dovere di lavorare, devono essere figure che intervengono per salvare e ricomporre famiglie, non per strappare bambini, separare e distruggere famiglie”, ha aggiunto. I bambini ancora ospiti di una casa famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco: Salvini, 'lavorare su ruolo assistenti sociali e giudici minorili'
Leggi anche: Famiglia nel bosco ancora divisa, Salvini: "Assistenti sociali e giudici vadano nei campi rom"
Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà? La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali; Salvini sulla famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, Salvini: vergogna per giudici, bimbi stiano con genitori; Famiglia nel bosco, Salvini e Roccella all’attacco dei magistrati che confermano l’allontanamento dei tre minori.
Famiglia nel bosco, nuova istanza contro ordinanza sospensione responsabilità genitoriale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, nuova istanza contro ordinanza sospensione responsabilità genitoriale ... tg24.sky.it
Il (triste) Natale della famiglia nel bosco. I Trevallion divisi a pranzo. Salvini: “Cattiveria gratuita istituzionale” - Così il vicepremier è tornato sulla vicenda di Palmoli con un video ... msn.com
Famiglia nel bosco: Salvini, 'lavorare su ruolo assistenti sociali e giudici minorili' - "Una profonda riflessione sul ruolo dell'assistente sociale e del giudice minorile, su questo come Lega invece stiamo lavorando. iltempo.it
Nuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco. Nominati i consulenti di parte in vista del test psicologico. #ANSA - facebook.com facebook
La famiglia nel bosco riunita per Natale, ma non per il pranzo. Salvini: “Vergogna” x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.