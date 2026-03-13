Famiglia nel bosco | Nathan incontra in segreto i servizi sociali la garante avverte | ‘Bimbi agitati e traumatizzati’

Caso “famiglia nel bosco”: incontro riservato tra Nathan e i servizi sociali. Nuovo capitolo nella complessa vicenda della “famiglia nel bosco ” di Palmoli, il caso che da mesi divide l’opinione pubblica e che ruota attorno all’affidamento dei tre cosiddetti “bambini del bosco”. Secondo quanto emerso, Nathan avrebbe avuto un incontro riservato durato circa tre ore con l’assistente sociale Veruska D’Angelo. Il confronto si sarebbe svolto a Monteodorisio, a pochi chilometri da Vasto, lontano dall’assedio dei giornalisti che per tutta la giornata hanno stazionato davanti alla casa famiglia dove sono ospitati i minori. All’incontro avrebbe partecipato anche Alessandra De Febis, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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