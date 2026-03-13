Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle 21:20, su Rete 4 va in onda Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si occuperà di una famiglia nel bosco in cui una madre è stata allontanata e di un incendio che ha devastato Garlasco. Sono due gli eventi principali trattati nel programma di questa sera.

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21:20 su Rete 4 prenderà avvio Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata sarà dominata dalla drammatica vicenda della famiglia nel bosco, dove il Tribunale dei Minori dell’Aquila ha già disposto l’allontanamento della madre dalla casa di accoglienza di Vasto. Parallelamente, lo studio si concentrerà sul giallo di Garlasco, con la battaglia tra consulenti tecnici sulle perizie informatiche relative al computer di Chiara Poggi. In diretta sarà presente Francesco Giusti, individuato come figura chiave nei fatti successivi alla morte di David Rossi. La tempesta giudiziaria sulla famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Famiglia nel bosco: madre allontanata, Garlasco in fiamme

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