Famiglia nel bosco | per i giudici la madre dev' essere allontanata dai tre figli

6 mar 2026

Oggi si svolgono le perizie sui tre bambini di una famiglia che viveva in un bosco. I giudici hanno deciso che la madre deve essere allontanata dai figli, che sono stati affidati ad altri tutori. La situazione riguarda una famiglia che abitava in modo isolato e le verifiche si concentrano sulle condizioni di vita dei minori. La decisione si basa sulle risultanze delle valutazioni in corso.

AGI - Nel giorno delle  perizie  sui  tre piccoli  della  famiglia  che viveva nel  bosco di Palmoli  un' ordinanza  del  tribunale per i minorenni dell'Aquila  ha disposto il  trasferimento  dei  tre bambini  in altra struttura e l' allontanamento  della stessa  madre Catherine Birmingham  dai figli. Era infatti attesa per oggi la  perizia psicologica  disposta dal  Tribunale dei minori dell'Aquila  sui  tre bambini allontanati  dalla  casa nel bosco di Palmoli, ( Chieti ) ospiti da quattro mesi ormai di una  struttura protetta  nell'area di  Vasto. I test e le ripercussioni sull'attività peritale. Per i  tre figli  della  coppia anglo-australiana  una serie di  test  dalla  consulente tecnica d'ufficio  nominata dai  giudici minorili, la  psichiatra Simona Ceccoli. 🔗 Leggi su Agi.it

Leggi anche: La "madre del bosco" rischia di essere allontanata dalla casa famiglia: "Rigida e non collaborativa"

Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli. Trasferiti altrove anche i bambiniLo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita.

