Oggi si svolgono le perizie sui tre bambini di una famiglia che viveva in un bosco. I giudici hanno deciso che la madre deve essere allontanata dai figli, che sono stati affidati ad altri tutori. La situazione riguarda una famiglia che abitava in modo isolato e le verifiche si concentrano sulle condizioni di vita dei minori. La decisione si basa sulle risultanze delle valutazioni in corso.

Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un' ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura e l' allontanamento della stessa madre Catherine Birmingham dai figli. Era infatti attesa per oggi la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli, ( Chieti ) ospiti da quattro mesi ormai di una struttura protetta nell'area di Vasto. I test e le ripercussioni sull'attività peritale. Per i tre figli della coppia anglo-australiana una serie di test dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dai giudici minorili, la psichiatra Simona Ceccoli.

© Agi.it - Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli

Famiglia nel bosco, mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli. Trasferiti altrove anche i bambiniLo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita.

Disposto l'allontanamento dei bimbi dalla famiglia che vive nel bosco - Ore 14 del 21/11/2025

