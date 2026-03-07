Perché la madre della famiglia nel bosco è stata allontanata dai figli

La madre della “famiglia nel bosco” è stata allontanata dai figli dopo che i giudici hanno riscontrato un comportamento ostile da parte sua. La decisione è stata presa in seguito alle evidenze di un atteggiamento che avrebbe compromesso il benessere dei bambini. La vicenda riguarda un caso di separazione tra madre e figli, con le autorità che hanno agito per tutelare i minori.

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha ordinato che i tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, protagonisti del caso noto come “famiglia nel bosco”, vengano trasferiti dalla casa famiglia di Vasto dove si trovano ora, e che restino separati dalla madre. Finora Birmingham aveva potuto stare nella casa famiglia con i figli. Con un’ordinanza emessa venerdì, però, i giudici hanno deciso di allontanarla, basandosi su alcune relazioni della struttura di accoglienza che descrivevano il comportamento ostile e non collaborativo di Birmingham. Nell’ordinanza la giudice presidente del tribunale, Cecilia Angrisano, ha scritto che l’ostilità di Birmingham «nei confronti delle scelte compiute dalla tutrice e dal Servizio sociale inizia a manifestarsi con crescente veemenza». 🔗 Leggi su Ilpost.it

