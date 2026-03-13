L'Associazione nazionale magistrati interviene nel caso di una famiglia nel bosco, difendendo la giudice che ha deciso di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia e di separare i bambini. L'ente chiede di mettere fine agli attacchi rivolti alla collega, sottolineando il suo ruolo e le sue decisioni nel procedimento giudiziario. La vicenda riguarda quindi la tutela dei minori e le azioni di un giudice in un procedimento di separazione.

Le toghe dell'Associazione nazionale magistrati intervengono sul caso della famiglia del bosco e fanno quadrato in difesa della collega che ha disposto l'allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia e la separazione tra loro di piccoli. "Siamo vicini alla giudice del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila offesa e minacciata - a causa del suo servizio - all'interno del palazzo di giustizia. Tutti i magistrati devono poter fare il proprio lavoro in serenità e nell'esclusivo interesse della collettività", si legge in una nota. "Gli attacchi di questi giorni rivolti alla magistratura, anche per la vicenda che riguarda lo stesso tribunale, hanno conseguenze profondamente negative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Famiglia nel bosco, l'Anm difende la giudice che ha separato i bambini: "Basta attacchi"

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