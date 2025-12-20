Famiglia nel bosco Anm Abruzzo contro il Governo | Attacchi inaccettabili

ABBONATI A DAYITALIANEWS La presa di posizione della presidente Scalera. Secondo Virginia Scalera, giudice del Tribunale di Pescara e presidente della sezione Abruzzo dell’Associazione nazionale magistrati, le recenti dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo rappresentano un attacco sproporzionato e offensivo nei confronti della magistratura. In particolare, Scalera fa riferimento alle parole dei ministri Matteo Salvini ed Eugenia Roccella, intervenuti sulla vicenda della Famiglia nel bosco. La presidente sottolinea come tali critiche siano state espresse senza nemmeno conoscere le motivazioni del provvedimento, che al momento non sono ancora state depositate, rendendo quindi ancora più grave il tono utilizzato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

