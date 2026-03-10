Famiglia nel bosco parla Nathan | Voglio che i bambini tornino a casa ma basta con le proteste

Nathan Trevallion, padre di tre bambini, ha lasciato questa mattina la casa famiglia in cui si trovano i figli e ha dichiarato di voler che tornino a casa, ma ha aggiunto che fino a quando ciò non avverrà preferisce che restino nel bosco. La sua comunicazione è stata fatta attraverso un messaggio letto in mattinata.

Il padre dei tre bimbi in visita alla casa famiglia dopo l'allontanamento della moglie dalla struttura parla con i cronisti "Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui". Lo ha detto Nathan Trevallion, il papà dei bimbi del bosco, leggendo un messaggio in mattinata lasciando la casa famiglia dove attualmente si trovano i suoi tre figli. "Ringrazio tutti per la solidarietà - ha aggiunto -. Chiedo però con rispetto di non organizzare presidi o proteste davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private e di lasciare questi luoghi tranquilli". I toni della vicenda si sono scaldati... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Nathan: "Voglio che i bimbi tornino, ma stop a presidi e proteste" | Rafforzata vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori"Desidero che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui".

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il padre Nathan media dopo l'allontanamento di Catherine dai bambini: "Basta proteste"

Contenuti e approfondimenti su Famiglia nel bosco parla Nathan Voglio...

Temi più discussi: Parla Catherine, la mamma dei bimbi nel bosco: Eravamo felici. Perché ci fanno questo?; Famiglia nel bosco, avvocato dopo allontanamento della mamma: Allibita; Famiglia nel bosco, i giudici: Trasferire i bimbi in altra struttura senza madre. E' polemica; Lo scontro sulla famiglia nel bosco? Rischia di distruggere il sistema di tutela dei minori.

Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net

I bimbi mi dicono: portaci a casa. Parla la nonna della famiglia nel bosco: Sono ansiosi, si mangiano le unghieIl ministro Nordio invia gli ispettori: È ora di chiudere la vicenda: I giudici: Toni aggressivi, valutiamo senza ideologia. Dall’Australia è arrivata anche Rachel, la sorella di Catherine Birming ... quotidiano.net

La famiglia nel bosco senza tregua. «Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui». Lo ha detto Nathan Trevallion, il papà dei bimbi lasciando la casa famiglia. «Ringrazio tutti per la solidarietà - ha aggiunt - facebook.com facebook

"Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui". Lo ha detto Nathan Trevallion, il papà della 'famiglia del bosco' di Palmoli (Chieti), lasciando la casa famiglia dove ora si trovano i figli. "Ringrazio tutti per la soli x.com