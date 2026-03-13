Famiglia nel bosco la svolta del padre dei bimbi | Scuola casa e visite pediatriche

Giovedì mattina si è verificato un evento che potrebbe segnare una svolta nella vicenda di una famiglia che per mesi ha vissuto ai margini di un bosco nell’entroterra abruzzese, senza energia elettrica, acqua e servizi igienici. Il padre dei bambini ha annunciato che la famiglia inizierà a frequentare la scuola, riceverà visite pediatriche e avrà un accesso più regolare a casa.

Ci sarebbe stato un momento, giovedì mattina, in cui qualcosa potrebbe essere cambiato nella lunga e complicata storia della famigli a che per mesi ha vissuto ai margini di un bosco nell’entroterra abruzzese senza energia elettrica, acqua e servizi igienici. Non un annuncio ufficiale, non una conferenza. Solo un incontro riservato, preparato lontano da sguardi e polemiche, che potrebbe aprire una strada nuova. Il protagonista è il padre inglese dei tre bambini al centro del caso che da mesi agita la comunità di Palmoli e della vicina Vasto, negli ultimi giorni anche la politica. Giovedì, per la prima volta da giorni, l’uomo non si è presentato all’incontro quotidiano con i figli nella casa protetta di Vasto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

