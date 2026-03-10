Un padre ha lanciato un appello ai suoi tre figli, chiedendo loro di tornare a casa e di evitare proteste, mentre la vicenda della famiglia nel bosco, composta dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, rimane al centro di un acceso dibattito pubblico. La vicenda coinvolge anche i tre figli e riguarda le decisioni prese dal Tribunale dei Minori dell’Aquila.

La vicenda della famiglia del bosco, che ha coinvolto i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham insieme ai loro tre figli, continua a scuotere l’opinione pubblica e a generare un acceso dibattito sulle decisioni del Tribunale dei Minori dell’Aquila. Recentemente, il padre dei bambini ha lanciato un appello accorato affinché la situazione non degeneri ulteriormente a causa di pressioni esterne. Nathan ha avuto modo di incontrare i propri figli all’interno della casa famiglia dove sono ospitati dal novembre scorso e ha espresso chiaramente la volontà che i piccoli tornino a casa al più presto. Tuttavia, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, l’uomo ha chiesto che i bambini non vengano spostati in altre strutture per evitare loro ulteriori traumi psicologici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, l’appello del padre: “Bimbi tornino a casa. Non organizzate proteste”

