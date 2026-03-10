Dopo le minacce rivolte alla giudice Cecilia Angrisano in seguito all’ordinanza sul caso della famiglia nel bosco, è stata rafforzata la sua protezione. La decisione è stata presa dalle autorità giudiziarie per garantire la sicurezza dell magistrato, senza ulteriori dettagli sulle minacce o sulle persone coinvolte. La situazione ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Dopo le minacce da lei ricevute in relazione al caso della famiglia nel bosco, è stato deciso di aumentare la vigilanza nei confronti di Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale dei minori dell’Aquila, che aveva già una protezione per il ruolo da lei ricoperto. Angrisano è finita nell’occhio del ciclone per l’ordinanza con cui ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e il conseguente allontanamento dei tre figli, collocati in una casa famiglia. Rafforzata la protezione per Cecilia Angrisano: la decisione Perché Cecilia Angrisano ha ricevuto attacchi e minacce La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, minacce alla giudice Cecilia Angrisano dopo l'ordinanza: rafforzata la protezione

