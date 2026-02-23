Famiglia nel bosco Garante infanzia Abruzzo | Bambini da tutelare chiarire posizione Ctu

Il Garante dell'infanzia dell’Abruzzo interviene dopo il ritrovamento di una famiglia nel bosco, con l’obiettivo di tutelare i bambini coinvolti. La causa di questa situazione deriva da presunte difficoltà familiari che hanno portato alla decisione di intervenire. Il garante sottolinea l’importanza di chiarire al più presto la posizione del Ctu, per garantire che gli interessi dei minori siano prioritari in ogni valutazione. La questione resta aperta, in attesa di sviluppi ufficiali.

(Adnkronos) – "In relazione alla vicenda ormai nota come 'caso della famiglia del bosco' ritengo doveroso intervenire per richiamare con fermezza la centralità del superiore interesse dei minori coinvolti, che deve rappresentare il riferimento esclusivo di ogni decisione e di ogni valutazione. Da quanto emerso, nell’ambito del procedimento che ha condotto all’allontanamento dei bambini dal proprio nucleo familiare e nelle successive attività di accertamento sulle condizioni degli stessi e dei genitori, risulterebbe il coinvolgimento di una professionista, un ctu, che in precedenza aveva già espresso pubblicamente, attraverso i social network, giudizi e posizioni fortemente denigratorie nei confronti della famiglia". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Garante per l'Infanzia Abruzzo sulla famiglia nel bosco: "Accelerare perizie per ricongiungere bimbi ai genitori"La Garante per l'Infanzia dell'Abruzzo, Alessandra De Febis, chiede di accelerare le perizie per tornare il prima possibile con i genitori.

Famiglia nel bosco, Garante infanzia: "Bambini in costante stato di ansia e sofferenza, restituirli ai genitori"L'Autorità garante per l'infanzia, Marina Terragni, ha denunciato la condizione dei tre bambini della famiglia Trevallion, conosciuta come "famiglia del bosco".

