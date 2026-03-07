Famiglia nel bosco Garante dell' Infanzia a Tgcom24 | C' è accanimento ora i bambini rischiano traumi

Il Garante dell'Infanzia ha commentato la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, affermando che si riscontra un accanimento che risulta difficile comprendere. La situazione riguarda i rischi di traumi per i bambini coinvolti, mentre le autorità si sono pronunciate sulla questione. La vicenda ha suscitato attenzione e dibattiti pubblici.

"C'è un accanimento che non si riesce a capire" sulla vicenda della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti). A dirlo è la Garante dell'Infanzia Marina Terragni a Tgcom24. "La madre è stata allontanata" dalla casa-famiglia mentre "la bambina più grande era febbricitante, l'altra le si aggrappava alle gambe piangendo, il bambino era annichilito. Hanno passato la prima notte lontano da entrambi i genitori: suppongo che il loro stato d'animo sia quantomeno alterato", ha aggiunto., "Sembra che il superiore interesse del minore sia scivolato a essere un obiettivo secondario. Il benessere dei bambini deve invece sempre essere al centro di questi allontanamenti", ha spiegato Terragni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

"In relazione alla vicenda ormai nota come 'caso della famiglia del bosco' ritengo doveroso intervenire per richiamare con fermezza la...

Chiedono di salvaguardare la salute psicofisica dei minori la garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo De Febis e il presidente...

