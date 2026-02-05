Porcari famiglia uccisa da monossido di carbonio | ipotesi caldaia difettosa

Una tragedia si è consumata ieri sera a Porcari. Una famiglia albanese è stata trovata senza vita nella propria casa, probabilmente uccisa dal monossido di carbonio. Le prime indagini puntano su una caldaia difettosa, che potrebbe aver causato l’intossicazione. La polizia sta ancora lavorando per chiarire le cause, ma per ora non ci sono altri sospetti. La comunità locale è sconvolta, mentre si attendono eventuali verifiche tecniche.

PORCARI (LUCCA) – Un’intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. È accaduto ieri sera, 4 febbraio 2026. Si chiamavano Kola ed erano originari dell’Albania, ma da anni residenti a Porcari. Sono nella loro abitazione, trasformata in una camera a gas. Ilpadre di 48 anni, la madre di 42 anni e due figli, un maschio di 23 anni e la più piccola, una ragazzina 15 anni, sono morti in via Galgani a Rughi. Sembra che la tragedia sia stata causata dal malfunzionamento della caldaia. Ma lo si saprà con certezza soltanto nei prossimi giorni al termine dei rilievi. In gravi condizioni lo zio, fratello del padre, che si trova ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

