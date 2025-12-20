Ministero Cultura | decreto su fondo 10 milioni per quotidiani cartacei Contributi a fondo perduto per pagine dedicate a cultura spettacolo e audiovisivo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Cultura ha adottato il decreto che definisce le modalità di accesso al fondo da 10 milioni di euro per l'anno 2025 destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese editrici di quotidiani diffusi in formato cartaceo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Quotidiani, incentivi per la “Terza pagina”: contributi a fondo perduto per 10 milioni

Leggi anche: Fondo per i piccoli musei: 28 progetti finanziati per valorizzare il patrimonio culturale. Il Ministero della Cultura stanzia 1,9 milioni di euro per il 2025

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cultura, arriva il decreto con i requisiti per sostenere le Terze Pagine dei quotidiani; Il Mic definisce le modalità di accesso al fondo da 10 milioni per i quotidiani cartacei; Il ministero di Giuli affianca l’editoria; Quotidiani, incentivi per la Terza pagina: contributi a fondo perduto per 10 milioni.

ministero cultura decreto fondoCultura, arriva il decreto con i requisiti per sostenere le Terze Pagine dei quotidiani - Per i quotidiani nazionali e locali sono stati fissati dal ministero della cultura i requisti per accedere al fondo da 10 milioni, a sostegno del potenziamento delle pagine culturali. msn.com

La cultura raschia il fondo del barile con fondi di riserva ed emergenziali - In concomitanza all’approvazione della Legge di bilancio 2025, è stato varato il Decreto Cultura (DL 27 dicembre 2024, n. ilsole24ore.com

ministero cultura decreto fondoIl Mic definisce le modalità di accesso al fondo da 10 milioni per i quotidiani cartacei - Il Ministero della Cultura, in accordo con il MEF, ha adottato il decreto che regola l’accesso ai contributi a fondo perduto per le imprese editrici di quotidiani cartacei. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.