Ministero Cultura | decreto su fondo 10 milioni per quotidiani cartacei Contributi a fondo perduto per pagine dedicate a cultura spettacolo e audiovisivo
Il Ministero della Cultura ha adottato il decreto che definisce le modalità di accesso al fondo da 10 milioni di euro per l'anno 2025 destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese editrici di quotidiani diffusi in formato cartaceo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
