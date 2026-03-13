In una dichiarazione pubblica, un ex leader europeo ha criticato il comportamento dell’attuale presidente, accusandolo di agire esclusivamente per interesse personale. Ha sottolineato l’importanza per i Paesi europei di mantenere un atteggiamento leale all’interno dell’alleanza, affermando che non si può sostenere Hamas, Maduro o gli Ayatollah, ma bisogna invece sostenere gli alleati democratici.

“La responsabilità dei Paesi europei è di essere leali alla loro alleanza: non possiamo sostenere Hamas, non possiamo sostenere Maduro o gli Ayatollah, ma dobbiamo appoggiare i nostri amici democratici". A dirlo è l’ex premier spagnolo e presidente del Partito Popolare Europeo José Marìa Aznar, protagonista della seconda edizione della "Franco Frattini Lecture", iniziativa organizzata dalla Fondazione inGENIO che si è svolta nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio. “L' Unione Europea è una comunità di diritto e gli Usa rimangono la prima democrazia liberale sul pianeta. L'Ue e gli Usa condividono il riferimento alla democrazia liberale... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Aznar smaschera Sanchez: "Fa solo i suoi interessi"

